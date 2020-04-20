Toyota Land Cruiser создали в Китае

Китайская компания Hengtian Automobile создала полноразмерный рамный внедорожник Hengtian L4600. Его называют копией Toyota Land Cruiser текущего поколения с отдельными элементами в стиле Lexus LX570.

Внешне Hengtian L4600 действительно напоминает знаменитый Toyota Land Cruiser. Но при этом он даже больше оригинала, точнее длиннее (почти на 300 мм). Колесная база – на 100 мм больше.

L4600 не только внешне напоминает Land Cruiser. Он его копирует по конфигурации лонжеронов и поперечин рамы, компоновке агрегатов. Но есть и различия. Например, в топливном баке и в прокладке труб выхлопной системы.

Под капотом клона Toyota находится 4,6 л бензиновый двигатель мощностью 286 л.с., который работает вместе с автоматической коробкой передач. Привод — подключаемый полный. В линейку двигателей также войдет 3,0 л агрегат (или 2,4 л агрегат). Напомним, что настоящий Toyota Land Cruiser оснащается 5,7 л мотором V8 мощностью 381 л.с.

Покупателям китайский клон Ленд Крузера предложат в двух вариантах — 5- и 7-местный. В продаже он появится до конца года. В базовой комплектации цена составит от 35 000 долларов. Настоящий Toyota Land Cruiser стоит 85 000 долларов.