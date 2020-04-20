2020-04-20
В Кировоградской области "Таврия" попала под грузовик, погибли четыре человека
Авария произошла на перекрестке в поселке Павлыш.
Вечером 19 апреля в поселке Павлыш Кировоградской области в ДТП погибли четыре человека.
На сайте облуправления ГосЧС говорится, что на перекрестке столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль "Таврия". В результате аварии четыре пассажира "Таврии" погибли на месте.
Фото: kr.dsns.gov.ua
Тела погибших при помощи пневмоинструментов деблокировали спасатели из райцентра Онуфриевка.
Фото: kr.dsns.gov.ua
Фото: kr.dsns.gov.ua