В Кировоградской области "Таврия" попала под грузовик, погибли четыре человека

Авария произошла на перекрестке в поселке Павлыш.

Вечером 19 апреля в поселке Павлыш Кировоградской области в ДТП погибли четыре человека.

На сайте облуправления ГосЧС говорится, что на перекрестке столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль "Таврия". В результате аварии четыре пассажира "Таврии" погибли на месте.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Тела погибших при помощи пневмоинструментов деблокировали спасатели из райцентра Онуфриевка.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Фото: kr.dsns.gov.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
7 метров над уровнем клумбы: пьяный поляк отправил Suzuki в полет
В Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головыВ Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головы
Пылевая буря привела к крупному ДТП на трассе Киев - Ковель
В Украине разработали уникальный концепт автомобиля и мотоциклаВ Украине разработали уникальный концепт автомобиля и мотоцикла
В полицию сдался водитель, который насмерть сбил на авто женщину и спрятал ее тело в другой областиВ полицию сдался водитель, который насмерть сбил на авто женщину и спрятал ее тело в другой области
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепровском районе Киева ночью сгорели четыре автомобиляВ Днепровском районе Киева ночью сгорели четыре автомобиля
В полицию сдался водитель, который насмерть сбил на авто женщину и спрятал ее тело в другой областиВ полицию сдался водитель, который насмерть сбил на авто женщину и спрятал ее тело в другой области
В сети показали уникальный трехколесный грузовик Mazda
Einride показал дистанционное управление бескабинными грузовикамиEinride показал дистанционное управление бескабинными грузовиками
В ДТП на Волыни погибли двое полицейскихВ ДТП на Волыни погибли двое полицейских
Во Львовской области двое полицейских разбились насмерть на мотоциклеВо Львовской области двое полицейских разбились насмерть на мотоцикле
Пограничник совершил ДТП с двумя погибшими в Луганской области, еще двое пострадалиПограничник совершил ДТП с двумя погибшими в Луганской области, еще двое пострадали
Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человекаВо Львовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли три человека
Полицейский устроил смертельное ДТП в Кировоградской областиПолицейский устроил смертельное ДТП в Кировоградской области
На Киевщине в ДТП с грузовиком и автобусами двое людей погибли и четверо пострадали (фото)На Киевщине в ДТП с грузовиком и автобусами двое людей погибли и четверо пострадали (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости