В Кировоградской области "Таврия" попала под грузовик, погибли четыре человека

Авария произошла на перекрестке в поселке Павлыш.

Вечером 19 апреля в поселке Павлыш Кировоградской области в ДТП погибли четыре человека.

На сайте облуправления ГосЧС говорится, что на перекрестке столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль "Таврия". В результате аварии четыре пассажира "Таврии" погибли на месте.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Тела погибших при помощи пневмоинструментов деблокировали спасатели из райцентра Онуфриевка.

Фото: kr.dsns.gov.ua