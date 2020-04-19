На следующей неделе МАУ выполнит прямой рейс из Майами в Киев для эвакуации украинцев

Украинская авиакомпания МАУ 26 апреля выполнит прямой рейс из Майами (США) в киевский аэропорт “Борисполь” для эвакуации граждан Украины. Полет будет выполнен на дальнемагистральном широкофюзеляжном авиалайнере Boeing 767-300ER. Его длительность составит 12 часов 10 минут. Билет в одну сторону стоит 27 100 гривен. В стоимость также входит 2-недельная обсервация и питание.

Об этом KV стало известно из сообщения avianews.com.

Продажа билетов уже открыта на сайте авиаперевозчика. Система бронирования отображает тарифы только эконом-класса.

Билет в одну сторону стоит 27 100 гривен. В цену включены питание, перевозка двух предметов ручной клади 7 кг и 5 кг, а также двух мест багажа весом до 23 кг каждое.

В заявлении посольства Украины в США указано , что в стоимость также входит 2-недельная обсервация и питание.

“При приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину. Ссылка на форму о проведении обсервации будет доступна при приобретении авиабилета”, — отметили в посольстве.

Примечательно, что издание avianews.com решило проверить данную информацию. Были пройдены все этапы бронирования до ввода данных платежной карты, однако система на сайте авиакомпании не потребовала согласия на обсервацию.

Отмечается, что ранее подобные заявления от пассажиров требовали подписать в письменном виде до вылета в Украину.

Как сообщала KV , в ночь на воскресенье, 19 апреля, храмы Украины на праздник Пасхи посетили 130 тысяч украинцев, вопреки призывам властей этого не делать из-за эпидемии коронавируса. В общем праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства. При этом полицейские составили лишь три административных протокола за нарушение карантина и открыли одно уголовное производство.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля. На установленных постах контроля за четверг, 16 апреля, у 40 человек обнаружили повышенную температуру. Их в город не впустили и рекомендовали самоизолироваться. Также мэр сообщил, что в пасхальные праздники в столице усилят контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, у храмов, в публичных местах и ??зонах отдыха. Кроме того, с завтрашнего дня, 18 апреля, будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений – с соблюдением норм, установленных на время карантина.

Фото: соцсети