США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку

Командующий подводным флотом США вице-адмирал Дэрил Кодл заявил, что введение USS Vermont на боевую службу отмечает "новую фазу доминирования" Америки в мире с целью сдерживания, защиты и преимущества Соединенных Штатов и союзников на основе установленного международного порядка.
Отметим, что традиционная массовая церемония ввода в эксплуатацию была отменена в связи с карантином, поэтому ВМС перевели корабль на боевую эксплуатацию официальным распоряжением.
Как уточнили в Пентагоне, официальные торжества при участии спонсоров, экипажа и членов комиссии по введению корабля в эксплуатацию могут быть проведены позже.
Напомним, в октябре прошлого года ВМС США приняли на вооружение ударную атомную субмарину USS Oregon SSN 793, оснащенную 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk. Подлодка способна находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.