Многие украинцы отдают предпочтение не красивым автомобилям с передовыми технологиями, а надежным моделям с крепкой ходовой и недорогим обслуживанием. Предлагаем вашему вниманию ТОП-3 доступных б/у авто с "неубиваемой" подвеской.

3. Skoda Octavia второго поколения

Чехи выпускали Skoda Octavia второго поколения (см. фото вверху) с 2004 по 2013 год. Этот автомобиль построили на той же платформе, что и Volkswagen Golf и Jetta пятого поколения. Octavia стала технологичней и комфортней, но при этом сохранила надежную, подвеску (алюминиевые детали все-таки лучше поберечь).

Под капотом располагается надежный 1,6 л двигатель мощностью 102 л.с. Автоматическая коробка передач тоже вполне надежна.

2. Nissan Almera Classic

Nissan Almera Classic выпускали в 2006-2012 годах. Его главная особенность заключается в том, что он специально подготовлен для эксплуатации в РоSSии и в Украине. Конструкция простая и крепкая. Под капотом находится надежный 1,6 л бензиновый двигатель мощностью 107 л.с. и 146 Нм крутящего момента. У 4-ступенчатой автоматической коробки передач нет откровенно слабых мест. 5-ступенчатая "механика" тоже отличается надежностью.

1. Renault Logan первого поколения

Renault Logan первого поколения выпускали в 2004-2015 годах. Его часто критиковали за устаревший дизайн. Зато его владельцы не жаловались на подвеску, конструкцию и двигатели. Этот автомобиль хорошо подходит для наших дорог.