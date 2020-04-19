"Мрия" доставила 150 тонн масок и средств защиты в Париж

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Самолет "Авиалиний Антонова" Ан-225 "Мрия" выполнил второй рейс из Китая в Европу по доставке грузов медицинского назначения в рамках борьбы с пандемией коронавируса. 19 апреля транспортник доставил 150 тонн масок и средств защиты в Париж, передает ЦТС.

"Рейс в аэропорт Париж-Ватри выполнялся из Тянцзиня с промежуточной посадкой на дозаправку в Алматы. После вылета из казахстанского аэропорта Ан-225 также приземлялся в аэропорту Баку (Азербайджан)", - говорится в сообщении.

При этом, как проинформировали в ГП "Антонов", на этот раз у китайской стороны возникла задержка во время погрузки. Из-за этого самолет прилетел во Францию на день позже изначально запланированной даты.

Напомним, "Мрия" больше года находилась на техническом обслуживании и модернизации.

С 11 апреля Ан-225 снова поднялся в воздух, став шестым самолетом "Авиалиний Антонова", которые задействованы в перевозке грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС .

14 апреля "Мрия" доставила в Польшу 96 тонн защитных костюмов и масок.

Ан-225 был создан для транспортировки с заводов-изготовителей и запасных аэродромов орбитального космического корабля "Буран", а также ракетных блоков "Энергия" на космодром "Байконур" в Казахстан. Кроме того, самолет планировался для использования в качестве воздушной стартовой платформы для космических запусков. Программа по строительству самолета была свернута в связи с распадом СССР .

Транспортник занесен в книгу рекордов Гиннесса как самолет, поднявшийся в воздух с максимальным весом и на котором установлено наибольшее число авиарекордов. Он имеет уникальные характеристики по своей взлетной массе (600 тонн), массе перевозимого груза (до 250 тонн), габаритным размерам, дальности полета (более 14 тыс. км).