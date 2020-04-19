"Мрия" доставила 150 тонн масок и средств защиты в Париж

Это второй рейс транспортника после полуторалетнего перерыва.

Фото: https://cfts.org.ua

Самолет "Авиалиний Антонова" Ан-225 "Мрия" выполнил второй рейс из Китая в Европу по доставке грузов медицинского назначения в рамках борьбы с пандемией коронавируса. 19 апреля транспортник доставил 150 тонн масок и средств защиты в Париж, передает ЦТС.

"Рейс в аэропорт Париж-Ватри выполнялся из Тянцзиня с промежуточной посадкой на дозаправку в Алматы. После вылета из казахстанского аэропорта Ан-225 также приземлялся в аэропорту Баку (Азербайджан)", - говорится в сообщении.

При этом, как проинформировали в ГП "Антонов", на этот раз у китайской стороны возникла задержка во время погрузки. Из-за этого самолет прилетел во Францию на день позже изначально запланированной даты.

Напомним, "Мрия" больше года находилась на техническом обслуживании и модернизации.

С 11 апреля Ан-225 снова поднялся в воздух, став шестым самолетом "Авиалиний Антонова", которые задействованы в перевозке грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.

14 апреля "Мрия" доставила в Польшу 96 тонн защитных костюмов и масок.

Ан-225 был создан для транспортировки с заводов-изготовителей и запасных аэродромов орбитального космического корабля "Буран", а также ракетных блоков "Энергия" на космодром "Байконур" в Казахстан. Кроме того, самолет планировался для использования в качестве воздушной стартовой платформы для космических запусков. Программа по строительству самолета была свернута в связи с распадом СССР.

Транспортник занесен в книгу рекордов Гиннесса как самолет, поднявшийся в воздух с максимальным весом и на котором установлено наибольшее число авиарекордов. Он имеет уникальные характеристики по своей взлетной массе (600 тонн), массе перевозимого груза (до 250 тонн), габаритным размерам, дальности полета (более 14 тыс. км).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
7 метров над уровнем клумбы: пьяный поляк отправил Suzuki в полет
В Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головыВ Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головы
Пылевая буря привела к крупному ДТП на трассе Киев - Ковель
В полицию сдался водитель, который насмерть сбил на авто женщину и спрятал ее тело в другой областиВ полицию сдался водитель, который насмерть сбил на авто женщину и спрятал ее тело в другой области
"Мрия" доставила в Польшу 96 тонн защитных костюмов и масок"Мрия" доставила в Польшу 96 тонн защитных костюмов и масок
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцам разъяснили, какие транспортные средства нужно декларироватьУкраинцам разъяснили, какие транспортные средства нужно декларировать
"Мрия" доставила в Польшу 96 тонн защитных костюмов и масок"Мрия" доставила в Польшу 96 тонн защитных костюмов и масок
В Киеве пьяный водитель скрываясь от полиции врезался в бетонные блоки, автомобиль опрокинулся и загорелся (фото)В Киеве пьяный водитель скрываясь от полиции врезался в бетонные блоки, автомобиль опрокинулся и загорелся (фото)
Под Днепром перевернулся грузовик с 24 тоннами подсолнечного маслаПод Днепром перевернулся грузовик с 24 тоннами подсолнечного масла
The Boring Company прорыла первый тоннель в Лас-Вегасе
На дорогах США разрешено тестировать первую машину без средств управления водителемНа дорогах США разрешено тестировать первую машину без средств управления водителем
В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки NuroВ США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro
Lexus предложила 7 нереальных транспортных средств для ЛуныLexus предложила 7 нереальных транспортных средств для Луны
В Киеве автомобиль столкнулся с бетонным столбом и загорелся: один погибший, четверо пострадавшихВ Киеве автомобиль столкнулся с бетонным столбом и загорелся: один погибший, четверо пострадавших
Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для изучения АнтарктидыКабмин выделил средства на приобретение ледокола для изучения Антарктиды
Последние новости
Подгружаем последние новости