Украинцам разъяснили, какие транспортные средства нужно декларировать

Многие жители Украины уже привыкли, что каждый год им нужно подавать декларации о своих доходах. Вносят в декларации и транспортные средства. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, какие конкретно транспортные средства нужно декларировать.

К числу транспортных средств, подлежащих обязательному декларированию, относятся не только легковые автомобили. Если вы являетесь собственником мотоцикла, прицепа, полуприцепа, мотоколяски, мопеда, сельскохозяйственной техники, водного или воздушного судна, самоходного автомобиля, автобуса, то в декларации делается соответствующая запись.

Кроме того, декларировать нужно и все другие транспортные средства, которые находятся в вашей собственности.

Следует отметить, что транспортные средства вносятся в декларацию независимо от того, сколько они стоят. В этом они отличаются от другого ценного движимого имущества, декларирование которого зависит от стоимости.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года в Украине произошли существенные изменения в порядке подачи деклараций о доходах. Это сделано для того, чтобы противодействовать коррупции.