5 найбільш надійних автомобілів вторинного ринку

На першому місці серед найбільш надійних уживаних автомобілів розташовується Hyundai Accent . Під капотом седана розташовується 1,6-літровий двигун потужністю 123 к.с., який поєднується з МКПП. Такі автомобілі здатні проїжджати без серйозних проблем понад 300 тис. кілометрів, а за п’ятирічний екземпляр на вторинному ринку просять від $ 9000.

Другу сходинку посів Peugeot 508. Автомобіль може бути обладнаний 1,6-літровим бензиновим двигуном або 2,0-літровим дизельним агрегатом. Моделі з японською АКПП Aisin можуть стати чудовою альтернативою новому автомобілю.

Трійку лідерів замикає німецька Volkswagen Polo. Найбільш надійними вважаються моделі, оснащені 1,6-літровим двигуном, що поєднуються з «механікою». На вторинному ринку седан пропонується від $ 10 000 за невеликий пробіг.

Далі експерти розташували Volkswagen Jetta. Крім популярного 1,6-літрового «атмосферника» автомобіль устатковувався 1,4-літровим турбомотом в поєднанні з АКПП. Однак фахівці рекомендують зупинити свій вибір на більш надійному 1,6 літровий двигун з маркуванням BSE, який здатний без проблем проїжджати понад 300 тис. кілометрів. За екземпляр 2015 року просять близько від $ 11 000.

Замикає рейтинг Honda Accord . Механічна коробка передач цих автомобілів славиться за свою надійність і великим ресурсом. Силові установки Honda також вважаються вкрай довгоживучими.

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