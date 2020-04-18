Легендарный самолет-разведчик получит апгрейд электроники

Легендарный самолет-разведчик получит апгрейд электроники

Разработанный в соответствии с новым открытым стандартом бортовых систем ВВС США (OMS), компьютер позволит самолету интегрироваться «с воздушными, космическими, морскими, сухопутными и кибернетическими сетями обмена данными на разных уровнях безопасности».

«Как проверенный, гибкий и надежный самолет, U-2S является самой мощной на сегодняшний день высотной разведывательной системой, стоящей на вооружении», — говорит директор программы Lockheed U-2 Ирен Хелли, — «Контракт Avionics Tech Refresh соответствует нашему обязательству предоставлять первоклассные самолеты военным, обеспечивая глобальную безопасность сейчас и в будущем».

В результате работы U-2 станет первым OMS-совместимым бортом ВВС США. Lockheed ожидает, что работы по контракту начнутся в середине 2021 года, а непосредственная модификация бортов последует в начале 2022 года. ВВС США обладают тридцатью самолетами U-2S в эксплуатации, а NASA использует два борта. Средний возраст всего парка составляет 36,6 года.

Новость от Lockheed следует за рядом последних известий, касающихся U-2, самолета, который впервые поднялся в небо в 1955 году. В феврале компания объявила, что завершила летные испытания и установку электрооптической системы разведки Collins Aerospace Senior Year (SYERS- 2C) на машины данного типа. Это обеспечивает улучшенное отслеживание как стационарных, так и движущихся целей в более широком диапазоне погодных условий.

В 2019 году истребитель F-35, U-2 и наземная станция продемонстрировали способность сократить цикл принятия решений, связанный с обнаружением и действием при запуске ракеты большой дальности. В демонстрации под названием Project Riot F-35 обнаружил запуск ракеты большой дальности с помощью встроенных датчиков. Через U-2 он поделился информацией с командиром ПВО на земле, что позволило тому быстро принять решение об угрозе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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