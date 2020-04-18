Hyundai Tucson нового поколения "засветился" в Сети

В Интернете показали рендерные изображения четвертого поколения компактного кроссовера Hyundai Tucson. Ожидается, что его официальная премьера состоится в нынешнем году.

Новый Tucson ранее несколько раз видели во время дорожных тестов. Правда, он всегда был в хорошо закамуфлированном виде. Рендерные изображения сделаны как раз на основе шпионских фотографий и некоторых новых моделей Hyundai. Некоторые элементы дизайна, в частности, позаимствованы от новых Hyundai Elantra и Sonata, а также от концепта Vision T 2019 года.

Под капотом у нового Hyundai Tucson, по слухам, будет находиться 2,5 л двигатель, который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В Украине сейчас Hyundai Tucson (третьего поколения) продается с бензиновым двигателем 2.0 Nu MPi. Мощность этого агрегата достигает 155 л.с. и 192 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

С таким мотором Tucson до 100 км/ч разгоняется за 10,6 секунд при максимальной скорости 186 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле – 7,9 л на 100 км.