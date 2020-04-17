Криклий исключил возобновление работы общественного транспорта ранее июня

Восстанавливать работу общественного транспорта будут после того, как "волна пойдет на понижение".

Криклий исключил возобновление работы общественного транспорта ранее июня
Фото: Макс Требухов

Общественный транспорт в Украине возобновит свою работу, когда правительство начнет снимать карантин. Однако это будет не раньше июня.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью "24 каналу".

Он пояснил, что в мае в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут", - заявил министр.

Если, например, сразу отменить масочный режим, то это может вызвать очередную волну заболеваемости, предположил Криклий.

"Поэтому точно определенный период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активно работать с общественным транспортом", - отметил он.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 3 апреля, однако впоследствии правительство продолжило его еще на три недели - до 24 апреля.

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