Японцы показали новый Toyota Harrier

Японцы показали новый Toyota Harrier

Toyota представила новое поколение кроссовера Toyota Harrier. Японцы планируют официально показать эту новинку уже летом нынешнего года, если, конечно, не помешает пандемия коронавируса.

Toyota Harrier нового (третьего) поколения построен на платформе TNGA. На этой же платформе, кстати, созданы новые Toyota RAV4 и Highlander. По сравнению с предшественником кроссовер стал немного длиннее, шире и ниже. Что же касается дизайна, то он претерпел некоторые изменения, но не революционные.

Покупателям новый Harrier предложат с 2,0 л атмосферным мотором мощностью 171 л.с., а также с гибридной силовой установкой, которая состоит из 2,5 л мотора и электромотора. Привод – передний или полный.

Японцы показали новый Toyota Harrier

Уже в базовой комплектации кроссовер имеет хороший набор оборудования, в том числе различные системы активной безопасности. Есть также аудиосистема JBL с девятью динамиками и информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым дисплеем.

Японцы показали новый Toyota Harrier

Toyota планирует официально показать новый Harrier летом текущего года. Сразу после этого начнутся его продажи в Японии. В других странах он появится позже.


Максимов Віталій, Тудей

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