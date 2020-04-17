В США продают эксклюзивный кабриолет

В США на продажу выставили единственный в своем роде кабриолет Tucker 48. Отмечается, что стартовая цена за такое авто составляет чуть больше двух миллионов долларов.

На продажу выставили лучший автомобиль в мире

Это авто в свое время позиционировалось Престоном Такером как лучшее авто в мире. И на 1948 год это действительно было так.

У авто оппозитный двигатель на 166 л. с. и полуавтоматическая коробка передач. Кроме того, у него независимая подвеска всех колес. Также в авто применена эксклюзивная на то время система безопасности, спасающая при переворачивании.

Всего было выпущено 50 экземпляров данного авто. И все они в кузове седан. Кабриолет был выпущен в единственном экземпляре.

На продажу выставили лучший автомобиль в мире

Отметим, что реставрация этого авто состоялась в 2010 году. С того времени его пробег составил всего 16 километров.

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