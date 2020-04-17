В мережі показали незвичайні моделі Луцького автозаводу

Вітчизняні ЛуАЗи дійсно були досить прохідними та більш або менш надійними. Видання cikavosti.com підготувало підбірку незвичайних ЛуАЗів.

1961 рік, ЛуАЗ-967. ТПК, тобто транспортер переднього краю — амфібія, перша, ще не цивільна модель ЛуАЗу. Саме на її базі були розроблені невійськові позашляховики Луцького заводу.

1960 рік, передсерійний зразок ЛуАЗ-967.

1982 рік, ЛуАЗ-972. Незвичайна тривісна амфібія підвищеної прохідності.

1998 рік, ЛуАЗ-1901 «Геолог». Ще одна амфібія розробки ЛуАЗу, спроба реанімації заводу, який майже зупинився до кінця 90-х. Було виготовлено вісім примірників