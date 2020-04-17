Фотошпионы заметили заряженный Volkswagen Tiguan R.

В сети уже видели и обычный рестайлинговый Tiguan, и в обвесе R Line. Даже смутное фото машины следующего поколения засветилось. Но это еще не все новинки. Фотошпионы похвастались очередной добычей – настоящим «Тигуаном R».

Volkswagen в последнее время не балует заряженными версиями: спрос на них невелик, а потому прибыли они не сулят. И все же в последнее время обозначилось некоторое оживление. С литерой R вышел кроссовер T-Roc, готовится Golf. Не обошли вниманием и Tiguan, хотя он находится уже в середине своего жизненного цикла. Его повезет тот же мотор 2.0 TSI, что стоит на собратьях. Отдача его составит не меньше 300 сил (по некоторым данным – 333).

Volkswagen Tiguan R выделяется большими 20-дюймовыми колесами, оригинальным обвесом, четырьмя патрубками выхлопа и синими тормозными суппортами. На него поставят другие сиденья и добавят ярких акцентов в интерьере. Инженеры колдуют над настройками подвески и рулевого управления. Отметим, что с наиболее мощными из гражданских моторов Tiguan набирает сотню за 6,3-6,5 секунды. Так что показатели R-версии обещают быть очень интересными.

Самый мощный паркетник выйдет уже в рестайлинговом обличье.