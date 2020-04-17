В Україні помітили «євробляху» за 4,5 млн гривень

На українських дорогах засвітився новенький Mercedes-Maybach S560. Розкішний седан привертає увагу не лише хромованою решіткою радіатора, але і німецькими номерами.

Як повідомляє ТопЖир, цей «Майбах» коштує близько 4,5 млн гривень.

Mercedes-Maybach S560 оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 470 к. с. і прискорюється до «сотні» за 4,9 с. Комплектація включає електропривід, вентиляцію та масаж всіх сидінь, чотирьохзонний клімат-контроль, потужну аудіосистему і дисплеї для задніх пасажирів.

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