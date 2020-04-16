В Эмиратах продадут 20 особых Toyota Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser, наверное, самая культовая модель «Тойоты». По крайней мере, в тех странах, где любят (или вынуждены) ездить вне асфальта. В ОАЭ любовь к внедорожнику особая, а потому именно в этой стране появится лимитированная серия Haritage Edition.

Раскраска двух представленных на фото «двухсотых» отсылает к «Ленд Крузерам» 70-80-х годов. Обратите внимание: черная машина – с галогенными фарами и на штампованных колесах. Белый вариант побогаче, но подножек и нижних молдингов кузова нет и у него. Зато в багажнике есть встроенный компрессор, что при обилии песка и необходимости снижать давление удобно.

Сообщается, что машины предложат в двух вариантах: с механикой и мотором V6 и автоматом в связке с двигателем V8. Салон тканевый, колеса – диаметром 17 дюймов. Судя по размещенной в салоне именной табличке, всего сделают 20 таких внедорожников.