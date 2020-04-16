“Нафтогаз” установил свою первую электрозаправку на Кловском спуске в Киеве (видео)

&ldquo;Нафтогаз&rdquo; установил свою первую электрозаправку на Кловском спуске в Киеве (видео)

НАК “Нафтогаз Украины” установила первую собственную електрозарядную станцию для электромобилей. Электрозаправка установлена в Киеве на Кловском спуске. Установленные зарядные комплексы подходят для всех видов электромобилей мировых брендов. В случае коммерческого успеха пилотного проекта, компания планирует развернуть сеть електроавтозарядок по всей стране.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы НАК “Нафтогаз Украины”.

Зарядные комплексы типа EUA-2 были установлены компанией в Киеве на Кловском спуске, 9/1. Как отмечается, они подходят для всех видов электромобилей мировых брендов, а среднее время зарядки составляет не более 2,5 часов. 

Согласно сообщению, сейчас стоимость услуги на станции WeEnergy является одной из самых низких среди игроков украинского рынка – всего 4,5 грн / кВт · ч.

Сообщается, что рассчитаться за услуги станции можно с помощью мобильного телефона и специального приложения через личный кабинет потребителя, или воспользовавшись карточкой WeEnergy.

“С запуском первой електрозарядной станции “Нафтогаз” исследует перспективу масштабного выхода на рынок электроразрядных комплексов в Украине. В случае коммерческого успеха пилотного проекта, компания планирует развернуть сеть електроавтозарядок по всей стране”, – сказано в сообщении.

Ранее KV сообщала, что на площади перед центральным железнодорожным вокзалом столицы установлена зарядная станция для электромобилей.

Фото: пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.


Игорь Бровко, КиевВласть

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