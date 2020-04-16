Для найдешевшої Tesla розробили карбоновий обвіс

Американська тюнінг-компанія iMP Performance створила аеродинамічний обвіс для найбільш бюджетної моделі Tesla – седана Model 3. Він повністю виготовлений з вуглецевого пластику.

Обвіс включає в себе новий бампер, нефарбовані розширювачі колісних арок, накладки на пороги, великий дифузор і спойлер. Накладки на крила і пороги встановлюють завдяки двосторонньому скотчу.

Вартість карбонового обважування складає 10 тис. доларів. Це чверть від ціни на стандартну варіацію Tesla Model 3 в США – 39 990 доларів.

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