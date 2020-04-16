Для найдешевшої Tesla розробили карбоновий обвіс

Американська тюнінг-компанія iMP Performance створила аеродинамічний обвіс для найбільш бюджетної моделі Tesla – седана Model 3. Він повністю виготовлений з вуглецевого пластику.

Обвіс включає в себе новий бампер, нефарбовані розширювачі колісних арок, накладки на пороги, великий дифузор і спойлер. Накладки на крила і пороги встановлюють завдяки двосторонньому скотчу.