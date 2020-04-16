2020-04-16
Для найдешевшої Tesla розробили карбоновий обвіс
Американська тюнінг-компанія iMP Performance створила аеродинамічний обвіс для найбільш бюджетної моделі Tesla – седана Model 3. Він повністю виготовлений з вуглецевого пластику.
Обвіс включає в себе новий бампер, нефарбовані розширювачі колісних арок, накладки на пороги, великий дифузор і спойлер. Накладки на крила і пороги встановлюють завдяки двосторонньому скотчу.
Вартість карбонового обважування складає 10 тис. доларів. Це чверть від ціни на стандартну варіацію Tesla Model 3 в США – 39 990 доларів.