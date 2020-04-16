У мережі показали унікальний український позашляховик «Осавул»

Цей позашляховик лише виглядає, як ЛуАЗ-переросток, але має з ним не так вже й багато спільного. Його в 2013 році сконструював Олександр Побелянський. Саморобний автомобіль отримав назву «Осавул».

Як повідомляє carakoom, незвичайність проекту полягає в тому, що тут використане не готове шасі від якогось УАЗа або ГАЗ-66, а самотужки зварена рама.

Щось подібне використовується під час будівництва баггі або спеціально підготовлених позашляховиків.

Зверху на шасі встановили кузов від ЛуАЗ-969, причому раннього зразка з прямокутною передньою частиною. Він був трохи модифікований, щоб підходити під нове шасі. Наприклад, в задній частині був подовжений, колісні арки збільшені, а на капоті з’явився невеликий «горб».

Спочатку під капотом стояв мотор від ЛуАЗу, але він виявився слабенький, тому його замінили на двигун від «Ниви». Колісні редуктори зроблені з шестерень від КамАЗа і трактора.

Амортизатори і пружини запозичені у ГАЗелі і «Ниви». Рульовий редуктор узяли з вантажівки ЗІЛ-130, а колеса – від КрАЗа.