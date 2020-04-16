Аэропорт “Борисполь” во время карантина работает приблизительно на 5% своих мощностей

Аэропорт &ldquo;Борисполь&rdquo; во время карантина работает приблизительно на 5% своих мощностей

Во время карантина из-за пандемии коронавируса в Международном аэропорту “Борисполь” на Киевщине за день выполняется до 20 рейсов. Это специальные, гуманитарные и грузовые рейсы.

Об этом KV стало известно из интервью генерального директора Международного аэропорта “Борисполь” Павла Рябикина изданию “Экономическая правда”.

“Работа поменялась кардинально. Регулярные рейсы не выполняются, выполняются только специальные, гуманитарные и грузовые рейсы. В хороший день их бывает до 20, а в это же время в прошлом году было 350”, – сообщил Павел Рябикин, и отметил, что предприятие работает приблизительно на 5% своих мощностей по сравнению с прошлым годом.

Павел Рябикин уточнил, что в аэропорту закрыты все терминалы, на отправление открывается терминал F, а прибытие осуществляется через терминал B.

“Однако в последнюю неделю прибытие — это один или три человека, прилетевшие на бизнес-рейсе”, – сказал Рябикин.

Как ранее сообщала KV, руководство аэропорта “Борисполь” заявило, что резервов для выплаты заработной платы работникам аэропорта, которые находятся в оплачиваемом отпуске, хватит на две недели. В “Борисполе” говорят, что 78% из 4 500 сотрудников аэропорта ушли в оплачиваемый отпуск.

Фото: kbp.aero


Александр Кравченко, КиевВласть

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