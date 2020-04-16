Volkswagen представил самый дешевый кроссовер

Volkswagen представил свой самый дешевый кроссовер

Volkswagen показал в Интернете фотографии своего нового компактного кроссовера Volkswagen Nivus. Это будет самый недорогой кроссовер в линейке VW. Его цена составит около 17 000 долларов.

Volkswagen Nivus показан в закамуфлированном виде, но, тем не менее, определенное впечатление о его дизайне создается. Прежде всего, отметим, что это не "чистый" кроссовер, а кроссовер-купе. Он получит, судя по всему, даже более плавные линии, чем кроссовер-купе VW Atlas Cross Sport.

Светодиодные задние фонари и дневные ходовые огни придают этому маленькому кроссоверу люксовый вид, а 17-дюймовые легкосплавные диски отлично подходят под его колесные арки.

Под капотом будет располагаться 1,0 л двигатель мощностью 128 л.с. и 200 Нм крутящего момента, который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – только передний.

Volkswagen представил самый дешевый кроссовер

Кроссовер Volkswagen Nivus разрабатывается в Бразилии, но его планируют продавать в разных странах, в том числе и в Европе. Это значит, что когда-нибудь самый недорогой кроссовер VW появится и в Украине.


Максимов Віталій, Тудей

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