С сегодняшнего дня у водителей и пассажиров, въезжающих в Киев, измеряют температуру (документ)

С 13:00 16 апреля на контрольно-пропускных пунктах на въездах и выездах из Киева должны проводить измерение температуры тела всем без исключения водителям и пассажирам транспортных средств. Измерение будет проводиться бесконтактными приборами. По данным столичной полиции, в Киев въезжает 165 тысяч, а выезжает – 153 тысяч транспортных средств в сутки.

Об этом KV стало известно из протокола №15 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 15 апреля 2020 года.

“Начать дистанционное измерение температуры граждан (водителей и пассажиров служебных и/или арендованных автомобильных транспортных средств (автобусов, грузопассажирских автомобилей), грузовых автомобилей, легковых автомобилей, которые перевозят более 3 лиц включая водителя) при помощи бесконтактных термометров на въездах в Киев”, – говорится в документе.

Отмечается, что с 00:00 до 13:00 16 апреля необходимо обустроить контрольно-пропускные пункты, сужение дороги и избирательное дистанционное измерение температуры граждан. А уже с 13:00 16 апреля должно быть обеспечено общее дистанционное измерение температуры граждан.

Департаменту здравоохранения КГГА поручено обеспечить оказание медицинской помощи на КПП в случае возникновения такой необходимости.

Напомним, что на въездах и выездах из Киева с 16 апреля будут работать 8 контрольно-пропускных пункта, на каждом из них должно работать не меньше 5 человек. Они будут измерять температуру, а в случае необходимости – проводить досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов, а также блокировать движение транспортных средств. У граждан с повышенной температурой будут отбираться биоматериалы для прохождения теста на коронавирус. В случае обнаружения людей с тяжелыми признаками заболевания работники КПП будут вызывать "скорую помощь".

Также KV сообщала, что 14 апреля Виталий Кличко определил чиновников и коммунальщиков, которые должны в Киеве контролировать режим самоизоляции.