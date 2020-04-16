Toyota Land Cruiser 300: нова інформація про культовий позашляховик

Стало відомо, що офіційна презентація нового позашляховика Toyota Land Cruiser 300 відбудеться в квітні наступного року.

Одночасно з цим з’явилися і деякі нові дані по автомобілю. Він, зокрема, створений на базі модернізованої платформи TNGA, завдяки якій вдалося знизити його вагу, одночасно збільшивши міцність кузова.

Під капотом Toyota Land Cruiser 300 будуть встановлені абсолютно нові двигуни – силові установки – ними повинні стати 3,4-літровий турбомотор з потужністю 420-сильний турбодизель об’ємом в 3,4 л. і бензиновий V6 об’ємом в 3,5 л. і потужністю в 450 к.с. Крім того, з’явиться і PHEV-гібридна модифікація. Сумарна потужність її силової установки складе 300 к.с..

В оснащення позашляховика увійдуть адаптивний круїз-контроль, системи контролю смуги руху і запобігання фронтальних зіткнень, круговий відеоогляд, а також функція напівавтономного управління.

Дизайн Toyota Land Cruiser 300 збереже впізнавані риси, відомі любителям «Крузаків», але також отримає і елементи нового корпоративного стилю фірми.

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