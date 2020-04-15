Мировые автопроизводители возобновляют производство в Европе

Несколько ведущих мировых автопроизводителей вновь открывают заводы в Европе после месячного перерыва, пишет Financial Times.

Мировые автопроизводители возобновляют производство в Европе

Автомобильные компании были вынуждены остановить производство в Европе в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen и Volvo входят в число тех, кто возобновил или готовится возобновить производство на объектах, закрытых в прошлом месяце. Между тем, другие автопроизводители, включая Jaguar Land Rover, отсрочили планы по запуску своих заводов.

Венгерский завод Audi возобновил работу одной из производственных линий, которую обслуживают в одну смену. Запуск второй линии намечен на эту неделю, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление владеющего брендом концерна Volkswagen.

Hyundai возобновил выпуск продукции на своем автомобильном заводе в Чехии, хотя и не на полной мощности.

Volvo Cars планирует вновь открыть свой флагманский завод в Торсланде, Швеция, в следующий понедельник.

Производство Renault в Португалии уже началось, и французский автоконцерн может открыть свой румынский завод на следующей неделе. Производство в РоSSии компания начала восстанавливать 13 апреля.

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель обсудит возможные шаги по снятию ограничений в стране с руководством федеральных земель. Эти переговоры повлияют на сроки восстановления производства на заводах таких автомобильных гигантов, как Daimler и BMW.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, автопроизводители столкнутся со спадом продаж, отмечает аналитик Bloomberg Майкл Дин. По его мнению, продажи на европейском рынке в 2020 году могут снизиться на 3 млн автомобилей, а компании лишатся €60 млрд ($66 млрд).

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