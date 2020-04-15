4 признака скорой «смерти» бензонасоса в автомобиле

Каждому автомобилисту хочется, чтобы его автомобиль как можно дольше не ломался. Но у всего есть свой срок службы, в том числе и у бензонасоса. Есть несколько признаков, указывающих, что бензонасос скоро "умрет" и его придется заменить.

Частичная потеря мощности

Если вы вдруг заметили, что мотор стал менее мощным, чем раньше; если, автомобиль разгоняется не так активно, как раньше, то, возможно, проблема заключается в бензонасосе. Износ узла ведет к уменьшению необходимого количества топлива в цилиндрах, создавая обедненную смесь.

Неравномерная работа двигателя

Иногда водители попадают в ситуацию, когда двигатель, прогревшись, начинает троить. Казалось бы, свечи новые, катушки в порядке, фильтр чистый… Так что тогда происходит? Проблема может заключаться в топливной помпе.

Неуверенный пуск двигателя

У каждого водителя испортится настроение, если однажды, выйдя утром из дома, начнутся проблемы с запуском мотора машины. Причин может быть много, в том числе и неисправность бензонасоса.

Изменение тональности работы мотора

Очень неприятно, когда двигатель автомобиля начинает издавать лишние децибелы. У любого самого распространенного звука есть свои закономерные причины. Могут, например, возникнуть проблемы с клапанами или гидрокомпенсаторами. Иногда источником гула является бензонасос, который доживает последние часы.