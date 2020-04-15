Уряд запровадив нові штрафи за перевищення швидкості

Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху обіцяють запустити з 1 травня 2020 року, отже зараз варто згадати про ліміти швидкості і штрафи за порушення швидкісного режиму.

Дозволена швидкість в пішохідній зоні – 20 км/год. У населеному пункті – 50 км/год. За містом – 90 км/год. На дорогах поза населеними пунктами, які мають декілька смуг руху в одному напрямку та відбійник – 110 км/год. На автомагістралях 130 – км/год.

Перевищення встановленої швидкості менш ніж на 20 км/год вважається порушенням, за яке штраф не передбачений. За перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год передбачений штраф у 255 грн. Більш ніж на 50 км/год – 510 грн.

Перевищення встановленої швидкості менш ніж на 20 км/год вважається порушенням, за яке штраф не передбачений. За перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год передбачений штраф у 255 грн. Більш ніж на 50 км/год – 510 грн.

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