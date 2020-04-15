Городок в Миссури пытается привлечь Tesla для строительства нового предприятия

Илон Маск (Elon Musk) уже объяснял, что электрический пикап Tesla Cybertruck хотел бы производить в одном из центральных американских штатов, чтобы одновременно поставлять с нового предприятия Tesla Model Y в восточную часть США. Привлечь производителя льготами уже пытается один из городов в штате Миссури.

Городок в Миссури пытается привлечь Tesla для строительства нового предприятия

Источник изображения: Bloomberg

Джоплин — это небольшой город в юго-западной части Миссури, неподалёку от границы с Оклахомой и Канзасом, он занимает площадь около 81,7 км2, в 2018 году численность местного населения не превышала 50 657 человек. Муниципальные власти недавно запустили специальный сайт, который ставит своей целью привлечь инвестора в лице Tesla для строительства в Джоплине предприятия по производству электромобилей.

Авторы инициативы ссылаются на присутствие в городе двух производителей аккумуляторных батарей и не менее чем 150 квалифицированных инженеров по их изготовлению. Средний уровень оплаты труда в городе не превышает $27,86 в час, и одно это обстоятельство позволит Tesla экономить до $75 млн на зарплате персонала по сравнению с соседними регионами США. Сниженная ставка налога будет действовать на протяжении 12 лет, совокупный объём льгот достигнет $1 млрд, а участок земли площадью около 4 км2 власти готовы уступить с 50-процентной скидкой.

Электрический пикап Tesla Cybertruck, если верить сторонним оценкам, спустя три месяца после формального анонса набрал около полумиллиона предварительных заказов, хотя его производство ещё не началось. Корпус электромобиля выполнен из листов нержавеющей стали, которую сложно окрашивать, поэтому на этой неделе Илон Маск признался, что клиент при желании может оклеить кузов цветной плёнкой. Из формулировки не совсем понятно, будет ли подобная услуга предлагаться самой Tesla — этот процесс не самый технологичный в условиях массового производства.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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