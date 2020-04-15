7 метров над уровнем клумбы: пьяный поляк отправил Suzuki в полет

После столкновения с оградой клумбы Swift отправился в неуправляемый полет, поднявшись на высоту семи метров

В Польше на национальном шоссе №71 произошло ДТП с участием Suzuki Swift. Водитель хетчбека отправился в неуправляемый полет после столкновения с клумбой в центре кольца.

Максимальная высота, на которую смог взлететь автомобиль – семь метров. Приземлился же Swift на забор местной церкви. Учитывая высоту полета неудивительно, что машина не подлежит восстановлению. Более того, спасателям пришлось вырезать водителя из салона авто.

Что удивительно – после такой серьезной аварии 41-летний мужчина остался в живых. Правда, получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. После выздоровления его ждут новые неприятности. Ведь на месте происшествия полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Окончательно прояснит этот момент анализ крови. В полиции же отметили. что полупустые дороги не освобождают водителей от обязанности соблюдать правила.

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