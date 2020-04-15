Як виглядає двигун Mercedes-Benz після 2 млн км пробігу

Майстер-моторист показав процес розбирання величезного агрегату V8 об’ємом 14,6 л після пробігу, який здається неймовірним.

За припущеннями автора відео, опублікованого на YouTube-каналі PRO мотори, агрегат пройшов мінімум 2 мільйони кілометрів і колосальному пробігу є пояснення – перед нами турбодизельний агрегат Mercedes-Benz OM422LA, знятий з автобуса.

У двигуна була дуже непроста доля. Втім незважаючи на величезний пробіг і вироблення в циліндрах, багато внутрішніх деталі виявилися в хорошому стані, а вкладиші і зовсім оригінальними з маркуванням 1997!