Дешевых билетов не будет. В «Борисполе» рассказали, как изменится авиарынок после кризиса

Генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин считает, что после кризиса авиакомпании не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов, и возможно сократится их маршрутная сеть. Об этом он сообщилв интервью для ЭП.

Дешевых билетов не будет. В «Борисполе» рассказали, как изменится авиарынок после кризиса

Как изменятся цены

«Мое ощущение, что очень сильный удар произойдет по стоимости перевозки. Мы некоторое время не увидим очень дешевых билетов. Наверное, потребитель это почувствует в первую очередь.

Авиакомпании понесут очень большие убытки, им понадобится время, чтобы реанимироваться и накопить „жир“, оборотные средства. В этот период они не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов», — объясняет Рябикин.

Также руководитель аэропорта ожидает, что сократится маршрутная сеть, так перевозчики не смогут эксплуатировать маршруты, которые работали на поддержку хабов модели.

Ранее сообщалось

  • Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air для смягчения финансового влияния пандемии коронавируса приняла ряд мер по штату компании и зарплатам сотрудников.

  • Пассажирское авиасообщение Украины с другими странами было полностью закрыто в полночь 17 марта.

  • Со вторника, 17 марта, в связи с карантином в Украине запрещены не только регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом, но и приостановлена работа метрополитена по всей стране.

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