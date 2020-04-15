Дешевых билетов не будет. В «Борисполе» рассказали, как изменится авиарынок после кризиса

Генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин считает, что после кризиса авиакомпании не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов, и возможно сократится их маршрутная сеть. Об этом он сообщилв интервью для ЭП.

Как изменятся цены

«Мое ощущение, что очень сильный удар произойдет по стоимости перевозки. Мы некоторое время не увидим очень дешевых билетов. Наверное, потребитель это почувствует в первую очередь.

Авиакомпании понесут очень большие убытки, им понадобится время, чтобы реанимироваться и накопить „жир“, оборотные средства. В этот период они не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов», — объясняет Рябикин.

Также руководитель аэропорта ожидает, что сократится маршрутная сеть, так перевозчики не смогут эксплуатировать маршруты, которые работали на поддержку хабов модели.

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