В марте автопром сократил производство почти наполовину

В марте автопром сократил производство почти наполовину

В марте предприятиями украинского автопрома изготовили 288 автотранспортных средств, свидетельствуют данные "Укравтопрома".

Несмотря на то, что такой результат оказался на 28% лучше февральского, относительно марта прошлого года выпуск автотранспорта в Украине сократился более чем на 46%.

Завод "Еврокар", который продолжает формировать всю статистику в легковом сегменте, снизил мартовскую сборку на 44% до 246 авто. При этом относительно февраля предприятие показало положительную динамику – плюс 68,5%.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) остался на февральском уровне – 2 шт., что на 2 единицы меньше, чем в марте прошлого года. Обе машины были изготовлены на заводе «Черкасский автобус».

Также в марте украинские автопроизводители выпустили 40 автобусов, что на 55% меньше показателя годичной давности и на 48% меньше чем в предыдущем месяце.

Всего в первом квартале 2020 года в Украине было собрано 1 365 ед. автотранспортных средств, почти на 22% меньше, относительно аналогичного периода 2019 года.

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