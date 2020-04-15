ТОП-5 самых надежных гибридных б/у автомобилей

ТОП-5 самых надежных гибридных б/у автомобилей

При покупке гибридных автомобилей, в том числе, конечно, б/у, главное внимание нужно обращать на их надежность. К сожалению, иногда из-за передовых технологий ремонт машин стоит дорого. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 самых надежных гибридных б/у автомобилей по версии журнала What Car?

5. Toyota Prius (2009-2015)

Только 4% владельцев Toyota Prius третьего поколения (фото вверху) заявили, что за последний год им приходилось бывать на автосервисе. Чаше всего были проблемы с батареей, двигателем и топливной системой. Рейтинг надежности "Приуса" — 92,8%.

4. Lexus IS (2013-н.в.)

ТОП-5 самых надежных гибридных б/у автомобилей

Возможно, кто-то скажет, что Lexus IS не идеален. Зато он очень надежен. Только 7% владельцев IS за последний год заезжали на СТО. Были проблемы с колесами и шинами. Рейтинг надежности – 96,6%.

3. Lexus RX (2009-2016)

ТОП-5 самых надежных гибридных б/у автомобилей

Только 4% владельцев премиального гибридного кроссовера Lexus RX сообщили, что они за последний год заезжали на автосервис. Единственная проблема – выхлопная система. Рейтинг надежности этого кроссовера – 97,7%.

2. Toyota Auris Hybrid (2013-2019)

ТОП-5 самых надежных гибридных б/у автомобилей

Toyota Auris Hybrid оказался очень надежным автомобилем. Всего 6% его владельцев за последний год заезжали на автосервис. Единственная проблема – с батареей. Рейтинг надежности – 98,5%.

1. Lexus CT (2011-н.в.)

ТОП-5 самых надежных гибридных б/у автомобилей

У гибридного Lexus CT рейтинг надежности поражает – 99,5%. Всего 4% этих автомобилей за последний год нуждались в ремонте на автосервисе. Единственная проблема – с аккумулятором.


Максимов Віталій, Тудей

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