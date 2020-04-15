Українська армія отримала партію позашляховиків Toyota від США

Сполучені Штати Америки передали Збройним Силам України партію спеціальних машин на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser 70.

Про це повідомив Український мілітарний портал з посиланням на сторінку Посольства США у Twitter.

Точна кількість машин не називається, але з огляду на світлину йдеться про щонайменше п’ять спеціалізованих автомобілів.

Ці машини надійшли в межах технічної допомоги від США.

Прикметно, що на початку 2017 року Україна вже отримала 43 нові позашляховики Toyota Land Cruiser 70.

П’ятидверний позашляховик Toyota Land Cruiser Фото: Toyota

Відомо, що такі машини виконують різноманітні завдання в підрозділах Сил Спеціальних операції ЗСУ.

Автомобілі цієї моделі активно використовуються у багатьох арміях світу завдяки своїй надійності та всюдихідності.

 

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головыВ Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головы
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТПЗакарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
В Европе заметили эксклюзивный Bentley из УкраиныВ Европе заметили эксклюзивный Bentley из Украины
В мережі показали мобільну їдальню на базі автобуса ЛАЗВ мережі показали мобільну їдальню на базі автобуса ЛАЗ
В Борисполе на Киевщине выявили водителя с уровнем алкоголя в 14 раз выше допустимого (фото)В Борисполе на Киевщине выявили водителя с уровнем алкоголя в 14 раз выше допустимого (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
Представлена новая Toyota Harrier.Представлена новая Toyota Harrier.
Как утилизировать бронированный Toyota Land CruiserКак утилизировать бронированный Toyota Land Cruiser
Українська армія отримала нові бронетранспортериУкраїнська армія отримала нові бронетранспортери
Toyota опровергла очередные слухи о Land Cruiser 300.Toyota опровергла очередные слухи о Land Cruiser 300.
У Дубаї виявлені 10 нових позашляховиків Ford, які простояли 15 роківУ Дубаї виявлені 10 нових позашляховиків Ford, які простояли 15 років
Названо сім сучасних позашляховиків з ресурсом у півмільйона кілометрівНазвано сім сучасних позашляховиків з ресурсом у півмільйона кілометрів
Сумне видовище: утилізація броньованих позашляховиків американських чиновників
Toyota отзовет 3,2 миллиона автомобилейToyota отзовет 3,2 миллиона автомобилей
Toyota инвестирует $1,2 млрд в завод по производству автомобилей на новых источниках энергии в КитаеToyota инвестирует $1,2 млрд в завод по производству автомобилей на новых источниках энергии в Китае
Toyota вложит $400 млн в стартап по разработке беспилотных машинToyota вложит $400 млн в стартап по разработке беспилотных машин
Последние новости
Подгружаем последние новости