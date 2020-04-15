Українська армія отримала партію позашляховиків Toyota від США

Сполучені Штати Америки передали Збройним Силам України партію спеціальних машин на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser 70.

Про це повідомив Український мілітарний портал з посиланням на сторінку Посольства США у Twitter .

Точна кількість машин не називається, але з огляду на світлину йдеться про щонайменше п’ять спеціалізованих автомобілів.

Ці машини надійшли в межах технічної допомоги від США .

Прикметно, що на початку 2017 року Україна вже отримала 43 нові позашляховики Toyota Land Cruiser 70.

П’ятидверний позашляховик Toyota Land Cruiser Фото: Toyota

Відомо, що такі машини виконують різноманітні завдання в підрозділах Сил Спеціальних операції ЗСУ.

Автомобілі цієї моделі активно використовуються у багатьох арміях світу завдяки своїй надійності та всюдихідності.