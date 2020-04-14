В мережі показали мобільну їдальню на базі автобуса ЛАЗ

У мережі нагадали про унікальну модель Львівського автобусного заводу (ЛАЗ).

Колись найбільше підприємство України з випуску тролейбусів та автобусів міського, приміського і туристичного призначення забезпечувала транспортом увесь Радянський Союз. Були в арсеналі підприємства і доволі унікальні моделі. Серед них – пересувна їдальня.

Мова йде про автобус ЛАЗ-695Е «Львів», який використовували як пересувну їдальню для механізоторів у полі. Про це інформує спільнота Lviv-Bus-Klub .

На жаль, станом на середину березня 2019 року на сайті заводу можна було побачити повідомлення такого змісту: «Шановні партнери! У нас відбувається розпродаж складських запасів нових автобусів A183F0 euro-3».