Электровелосипеды Electrified S3 и X3 от VanMoof будут дешевле и лучше предшественников

Изображения и подробности о новых электровелосипедах VanMoof Electrified S3 и X3 просочились накануне официального запуска 21 апреля. Третье поколение этих средств передвижения было капитально переработано: они получили новые тормоза, новое седло, улучшенное электронное переключение передач и новый передний мотор. Но ключевым новшеством должна стать цена в $1998 или €1998 как за полноразмерный S3, так и за компактный X3.

Таким образом, новая цена будет на $500–1000 меньше, чем у электровелосипедов предыдущих поколений от голландской компании. VanMoof объясняет сниженную цену оптимизацией цепочек поставок и увеличением количества продаваемых велосипедов. К сожалению, VanMoof теперь не предлагает варианты обмена старых велосипедов на новые с доплатой, как раньше.

VanMoof отмечает, что новые Electrified S3 и X3, доступные в «светлом» или «тёмном» цветовых исполнениях, предлагают усовершенствования по сравнению с S2 и X2 во всех отношениях (точных характеристики пока нет). Всё, что известно на сегодня — это информация из рассылки «друзьям VanMoof», позволяющей зарезервировать велосипед.

Вот четыре ключевых особенности новых электровелосипедов из маркетинговых материалов:

полная переработка эргономики для удобства езды в течение всего дня;

точность торможения в любых погодных условиях;

более быстрая, дальняя и эффективная езда по сравнению с прошлыми поколениями;

впервые в отрасли — электронное переключение передач для максимально плавной езды.

Любой человек, который оформит бронирование новых VanMoof, получит свой велосипед за несколько недель или даже месяцев раньше остальных. Компания была настолько перегружена заказами Electrified S2 и X2 на старте, что задержки порой достигали четырёх месяцев. Впрочем, VanMoof обещает, что S3 и X3 уже находятся в производстве и компания готова удовлетворить ещё более высокий спрос.

Бронирование может быть подтверждено или изменено 22 апреля, если после официального анонса пользователь посчитает, что новый велосипед не оправдал ожиданий.



