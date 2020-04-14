Электровелосипеды Electrified S3 и X3 от VanMoof будут дешевле и лучше предшественников

Электровелосипеды Electrified S3 и X3 от VanMoof будут дешевле и лучше предшественников

Изображения и подробности о новых электровелосипедах VanMoof Electrified S3 и X3 просочились накануне официального запуска 21 апреля. Третье поколение этих средств передвижения было капитально переработано: они получили новые тормоза, новое седло, улучшенное электронное переключение передач и новый передний мотор. Но ключевым новшеством должна стать цена в $1998 или €1998 как за полноразмерный S3, так и за компактный X3.

Таким образом, новая цена будет на $500–1000 меньше, чем у электровелосипедов предыдущих поколений от голландской компании. VanMoof объясняет сниженную цену оптимизацией цепочек поставок и увеличением количества продаваемых велосипедов. К сожалению, VanMoof теперь не предлагает варианты обмена старых велосипедов на новые с доплатой, как раньше.

Электровелосипеды Electrified S3 и X3 от VanMoof будут дешевле и лучше предшественников

Электровелосипеды Electrified S3 и X3 от VanMoof будут дешевле и лучше предшественников

VanMoof отмечает, что новые Electrified S3 и X3, доступные в «светлом» или «тёмном» цветовых исполнениях, предлагают усовершенствования по сравнению с S2 и X2 во всех отношениях (точных характеристики пока нет). Всё, что известно на сегодня — это информация из рассылки «друзьям VanMoof», позволяющей зарезервировать велосипед.

Электровелосипеды Electrified S3 и X3 от VanMoof будут дешевле и лучше предшественников

Вот четыре ключевых особенности новых электровелосипедов из маркетинговых материалов:

  • полная переработка эргономики для удобства езды в течение всего дня;
  • точность торможения в любых погодных условиях;
  • более быстрая, дальняя и эффективная езда по сравнению с прошлыми поколениями;
  • впервые в отрасли — электронное переключение передач для максимально плавной езды.
Электровелосипеды Electrified S3 и X3 от VanMoof будут дешевле и лучше предшественников

Любой человек, который оформит бронирование новых VanMoof, получит свой велосипед за несколько недель или даже месяцев раньше остальных. Компания была настолько перегружена заказами Electrified S2 и X2 на старте, что задержки порой достигали четырёх месяцев. Впрочем, VanMoof обещает, что S3 и X3 уже находятся в производстве и компания готова удовлетворить ещё более высокий спрос.

Бронирование может быть подтверждено или изменено 22 апреля, если после официального анонса пользователь посчитает, что новый велосипед не оправдал ожиданий.

Электровелосипеды Electrified S3 и X3 от VanMoof будут дешевле и лучше предшественников


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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