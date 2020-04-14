В полицию сдался водитель, который насмерть сбил на авто женщину и спрятал ее тело в другой области

Чтобы скрыть факт ДТП, он поджег труп погибшей.

Фото: hk.npu.gov.ua
В Харьковской области в полицию сдался мужчина, который сбил на авто женщину-пешехода, вывез ее тело в Донецкую область, сжег и закопал.

Вначале о внезапной пропаже своей жены в Лозовскую полицию сообщил местный житель. Его 59-летняя супруга днем 12 апреля вышла на улицу, после чего пропала, сообщили в пресс-службе полиции.

13 апреля следователи обнаружили на дороге следы, характерные для ДТП. На асфальте нашли фрагменты битого стекла и женский ботинок. Заявитель опознал в нем обувь своей супруги.

В тот же день в Лозовское отделение полиции обратился 31-летний мужчина, который признался, что сбил женщину.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Он заявил, что 12 апреля около 15:00 ехал на автомобиле "ВАЗ Калина" через село Домаха города Лохова по направлению 4 микрорайона. На улице Молодежной он не заметил пешехода, которая двигалась по обочине в попутном с ним направлении. От полученных травм женщина умерла на месте. Чтобы скрыть факт ДТП, мужчина затянул тело женщины в авто и вывез в Донецкую область, где поджег и закопал", - говорится в сообщении.

Свою машину он оставил на территории Донецкой области, после чего вернулся домой.

Фото: hk.npu.gov.ua

Водителю грозит до 8 лет лишения воли. Полиция проверяет обстоятельства поджога и сокрытия тела погибшей.

Напомним, 14 апреля в Киеве на ул. Ревуцкого водитель такси совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулированному переходу.

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