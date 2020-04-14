В Украине разработали уникальный концепт автомобиля и мотоцикла

В Харькове специалисты из Iron Custom Motors разработали концепт Quanta R, совмещающий в себе черты мотоцикла и автомобиля. Фотографии проекта были опубликованы на странице ICM в Facebook .

«Мы создали пространственную трубную раму, на которую установили тюнинговый двигатель Subaru, обьемом 2.5 литра, спортивную АКП, систему полного привода Subaru, подвеску Bilstein B16, керамические тормозные диски Brebmo, кованные диски Vossen, покрышки 335/25R22 – Continental. Доводкой двигателя и АКП занималась компания Atomic, настройкой — Сергей Билык», — сообщают разработчики.

Мощность модели составляет до 600 лошадиных сил, а впрыск метанола позволит двигателю стабильно работать на максимальных оборотах. По данным разработчиков, Quanta R способна разогнаться до 200 километров в час, а половину этой скорости набирает меньше, чем за три секунды.

Фото: Iron Custom Motors

Кузов модели был изготовлен из алюминия вручную и выкрашен в черный матовый цвет. Кроме того, в конструкции применяли карбон (зеркала, накладки на глушители, элементы приборной панели и другие детали). Многие комплектующие были сделаны на заказ и являются водонепроницаемыми. Музыкальная система концепта состоит из шести динамиков, сабвуфера, двух усилителей и магнитофона.

Фото: Iron Custom Motors

Quanta R рассчитана на двух человек — водителя и пассажира. Владелец модели предпочел скрыть свою личность за маской от известного харьковского художника Bob Basset (ранее работал для Zayn, Beissoul&Einius и Slipknot).

Фото: Iron Custom Motors

Напомним, ранее научные сотрудники Национального технического университета «Харьковский Политехнический Институт» разработали собственный электромобиль. Он разгоняется до 60 км/ч, передвигается совершенно бесшумно. Заряжать его можно от обычной розетки. Десяти часов заряда хватает на 70 км пути. Эксплуатация такого электромобиля в 6-10 раз дешевле, чем автомобилей на жидком топливе или газе. Этот электродвигатель можно установить на любой автомобиль.