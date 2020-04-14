В Украине разработали уникальный концепт автомобиля и мотоцикла

В модели Quanta R установлен двигатель мощностью до 600 лошадиных сил. Пишет Newsroom.

В Харькове специалисты из Iron Custom Motors разработали концепт Quanta R, совмещающий в себе черты мотоцикла и автомобиля. Фотографии проекта были опубликованы на странице ICM в Facebook.

«Мы создали пространственную трубную раму, на которую установили тюнинговый двигатель Subaru, обьемом 2.5 литра, спортивную АКП, систему полного привода Subaru, подвеску Bilstein B16, керамические тормозные диски Brebmo, кованные диски Vossen, покрышки 335/25R22 – Continental. Доводкой двигателя и АКП занималась компания Atomic, настройкой — Сергей Билык», — сообщают разработчики.

Мощность модели составляет до 600 лошадиных сил, а впрыск метанола позволит двигателю стабильно работать на максимальных оборотах. По данным разработчиков, Quanta R способна разогнаться до 200 километров в час, а половину этой скорости набирает меньше, чем за три секунды.

92588998_2475195779248168_5065660329288007680_o.jpg

Фото: Iron Custom Motors

Кузов модели был изготовлен из алюминия вручную и выкрашен в черный матовый цвет. Кроме того, в конструкции применяли карбон (зеркала, накладки на глушители, элементы приборной панели и другие детали). Многие комплектующие были сделаны на заказ и являются водонепроницаемыми. Музыкальная система концепта состоит из шести динамиков, сабвуфера, двух усилителей и магнитофона.

93207712_2475196869248059_2674057015130587136_o.jpg

Фото: Iron Custom Motors

Quanta R рассчитана на двух человек — водителя и пассажира. Владелец модели предпочел скрыть свою личность за маской от известного харьковского художника Bob Basset (ранее работал для Zayn, Beissoul&Einius и Slipknot).

93245932_2475198012581278_769536574688854016_o.jpg

Фото: Iron Custom Motors

Напомним, ранее научные сотрудники Национального технического университета «Харьковский Политехнический Институт» разработали собственный электромобиль. Он разгоняется до 60 км/ч, передвигается совершенно бесшумно. Заряжать его можно от обычной розетки. Десяти часов заряда хватает на 70 км пути. Эксплуатация такого электромобиля в 6-10 раз дешевле, чем автомобилей на жидком топливе или газе. Этот электродвигатель можно установить на любой автомобиль.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головыВ Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головы
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТПЗакарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
В Европе заметили эксклюзивный Bentley из УкраиныВ Европе заметили эксклюзивный Bentley из Украины
Автомобиль полиции сбил насмерть пешехода в КиевеАвтомобиль полиции сбил насмерть пешехода в Киеве
Украину может захлестнуть волна дешевых б/у авто из СШАУкраину может захлестнуть волна дешевых б/у авто из США
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине продают б/у автомобили по цене смартфонаВ Украине продают б/у автомобили по цене смартфона
В Украине продолжает дешеветь автогазВ Украине продолжает дешеветь автогаз
ТОП-5 самых популярных в Украине б/у автомобилей из СШАТОП-5 самых популярных в Украине б/у автомобилей из США
В сети показали уникальный трехколесный грузовик Mazda
В Сети показали уникальный "Запорожец" с мотором спередиВ Сети показали уникальный "Запорожец" с мотором спереди
ТОП-5 самых популярных электромобилей в УкраинеТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине
Коронавирус не помеха: в Украине возобновили работу автосалоныКоронавирус не помеха: в Украине возобновили работу автосалоны
В Сети показали уникальный пикап, работающий на дровахВ Сети показали уникальный пикап, работающий на дровах
В Nissan обосновали отказ от «планшета» на центральной консоли концепта AriyaВ Nissan обосновали отказ от «планшета» на центральной консоли концепта Ariya
5 человек пострадали в результате столкновения патрульного автомобиля с ВАЗом в Херсоне5 человек пострадали в результате столкновения патрульного автомобиля с ВАЗом в Херсоне
Последние новости
Подгружаем последние новости