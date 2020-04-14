За первый квартал 2020 года в Киеве произошло более 9 тысяч ДТП

За первый квартал 2020 года в Киеве произошло более 9 тысяч ДТП

В первом квартале 2020 года патрульные Киева зарегистрировали 9 241 ДТП. При этом в 465 авариях были пострадавшие. 

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Патрульной полиции Киева в соцсети Фейсбук.

“За январь-март текущего года на дорогах столицы патрульные задокументировали 9241 автопроисшествии, среди которых в 465 ДТП травмировались 549 человек”, – сказано в сообщении. 

Кроме того, в результате аварий в Киеве погибло 29 человек, из них 16 были пешеходами.

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля, предположительно принадлежащего Министерству внутренних дел. Автомобиль сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте пешехода. От полученных травм пешеход скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Фото: фейсбук патрульной полиции Киева


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТПЗакарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Автомобиль полиции сбил насмерть пешехода в КиевеАвтомобиль полиции сбил насмерть пешехода в Киеве
Украину может захлестнуть волна дешевых б/у авто из СШАУкраину может захлестнуть волна дешевых б/у авто из США
КРАЗ створив унікальний спецавтомобільКРАЗ створив унікальний спецавтомобіль
“Киевавтодормост” за 20 млн гривен подремонтирует эстакадный съезд возле станции метро “Днепр”“Киевавтодормост” за 20 млн гривен подремонтирует эстакадный съезд возле станции метро “Днепр”
Блок рекламы


Похожие новости
Автомобиль полиции сбил насмерть пешехода в КиевеАвтомобиль полиции сбил насмерть пешехода в Киеве
"Мрия" отправилась в первый рейс после полуторалетнего перерыва"Мрия" отправилась в первый рейс после полуторалетнего перерыва
В конкурсе «Всемирный автомобиль года» победил Kia Telluride.В конкурсе «Всемирный автомобиль года» победил Kia Telluride.
С вечера 10 апреля до утра 13 апреля в Киеве будет ограничено движение по мосту ПатонаС вечера 10 апреля до утра 13 апреля в Киеве будет ограничено движение по мосту Патона
Украинской авиации после карантина понадобится два года на восстановление трафика, - КриклийУкраинской авиации после карантина понадобится два года на восстановление трафика, - Криклий
В первом квартале перевозки по Днепру выросли на 50%В первом квартале перевозки по Днепру выросли на 50%
В Киеве могут запретить поездки на частном транспорте
Первый электрический Bentley получит необычный кузов.Первый электрический Bentley получит необычный кузов.
С июля прошлого года в Киеве за неправильную парковку выписали штрафов на 7,2 млн гривенС июля прошлого года в Киеве за неправильную парковку выписали штрафов на 7,2 млн гривен
В Киеве ввели новые проездные, но разовые талоны оставили до 1 июляВ Киеве ввели новые проездные, но разовые талоны оставили до 1 июля
Последние новости
Подгружаем последние новости