За первый квартал 2020 года в Киеве произошло более 9 тысяч ДТП

В первом квартале 2020 года патрульные Киева зарегистрировали 9 241 ДТП. При этом в 465 авариях были пострадавшие.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Патрульной полиции Киева в соцсети Фейсбук.

“За январь-март текущего года на дорогах столицы патрульные задокументировали 9241 автопроисшествии, среди которых в 465 ДТП травмировались 549 человек”, – сказано в сообщении.

Кроме того, в результате аварий в Киеве погибло 29 человек, из них 16 были пешеходами.

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля, предположительно принадлежащего Министерству внутренних дел. Автомобиль сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте пешехода. От полученных травм пешеход скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Фото: фейсбук патрульной полиции Киева