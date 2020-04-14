"Мрия" доставила в Польшу 96 тонн защитных костюмов и масок

Самолет выполнил первый коммерческий рейс с 2018 года.

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" во вторник доставил в Польшу из Китая 96 тонн средств индивидуальной защиты, в том числе 76 тонн защитных костюмов, 11 тонн защитных щитков на голову и 9 тонн медицинских масок.

Об этом пишет Gazeta.pl.

Самолет вылетел из города Тяньцзинь, расположенного недалеко от Пекина, сделал промежуточную посадку в казахстанском городе Алматы для дозаправки и в 6:22 по местному времени вылетел в Польшую

Самолет приземлился в варшавском аэропорту имени Шопена около 10 часов утра. Перелет от Казахстана занял 7,5 часов. Посадку в Варшаве транслировали в прямом эфире на фейсбук-странице аэропорт, за ней следили около 80 тысяч человек.

Медицинский груз был заказан польскими корпорациями KGHM и Lotos.

Напомним, что "Мрия" больше года находилась на техническим обслуживанием и модернизацией.

С 11 апреля Ан-225 снова поднялся в воздух, став шестым самолетом "Авиалиний Антонова", которые задействованы в перевозке грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.

Ан-225 был создан для транспортировки с заводов-изготовителей и запасных аэродромов орбитального космического корабля "Буран", а также ракетных блоков "Энергия" на космодром "Байконур" в Казахстан. Кроме того, самолет планировался для использования в качестве воздушной стартовой платформы для космических запусков. Программа по строительству самолета была свернута в связи с распадом СССР.

Транспортник занесен в книгу рекордов Гиннесса как самолет, поднявшийся в воздух с максимальным весом и на котором установлено наибольшее число авиарекордов. Он имеет уникальные характеристики по своей взлетной массе (600 тонн), массе перевозимого груза (до 250 тонн), габаритным размерам, дальности полета (более 14 тыс. км).

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