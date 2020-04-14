У Львові помітили позашляхові маршрутки української розробки

У Львові засвітилися позашляхові автобуси Torsus Praetorian. Виготовляють їх у Словаччині, але розробили маршрутки підвищеної прохідності українці.

Фото Torsus Praetorian опублікував портал topgir.com.ua . Судячи з забарвлення хакі, перед нами – транспорт Нацгвардії, адже раніше для неї закупили кілька таких автобусів.

Виробництвом Torsus Praetorian займається створена українцями компанія Pulsar Expo. Автобус розробили з нуля і його конструкція вийшла досить просунутою.

Кузов маршрутки виконаний з легких композитних матеріалів і не боїться корозії. Torsus Praetorian отримав 240-сильний турбодизель MAN і повнопривідну трансмісію, а його кліренс – цілих 389 мм. У салоні поміщається до 35 чоловік.