"Подвези медика". В сервисе OnTaxi подключают волонтеров

"Подвези медика". В сервисе OnTaxi подключают волонтеров

Компания OnTaxi собирается помочь представителям медицины преодолеть транспортный коллапс, возникший из-за карантина. Для этого в приложении уже создан отдельный бесплатный класс авто “Волонтер”, вызвать который могут только авторизированные в сервисе медики.

Механизм работает следующим образом. Любой представитель медицинского учреждения может связаться с сервисом, чтобы присоединиться к акции. Для этого предусмотрена специальная форма связи. Далее его информацию проверяют и подключают к возможности создавать заказы в указанном классе. Водители осведомлены, что поездки в данном классе бесплатны и соглашаются на них добровольно.

Для выполнения только этих заказов сервис предлагает всем желающим автомобилистам заполнить форму и пройти упрощенную процедуру регистрации. Таким образом все заказы будут отслеживаться для безопасности обоих участников поездки.

На данный момент воспользоваться данным классом можно в Киеве и Харькове. В дальнейшем сервис планирует подключить к этой активности остальные города.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТПЗакарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Коронавирус не помеха: в Украине возобновили работу автосалоныКоронавирус не помеха: в Украине возобновили работу автосалоны
Автомобиль полиции сбил насмерть пешехода в КиевеАвтомобиль полиции сбил насмерть пешехода в Киеве
Украину может захлестнуть волна дешевых б/у авто из СШАУкраину может захлестнуть волна дешевых б/у авто из США
КРАЗ створив унікальний спецавтомобільКРАЗ створив унікальний спецавтомобіль
Блок рекламы


Похожие новости
Военные при поддержке волонтеров восстановили второй Ан-26Военные при поддержке волонтеров восстановили второй Ан-26
ГАИ ввела зеленые номера для волонтеровГАИ ввела зеленые номера для волонтеров
Киевская ГАИ будет «редактировать» заторы на сервисе «Яндекс-пробки»Киевская ГАИ будет «редактировать» заторы на сервисе «Яндекс-пробки»
Автомобиль военкома Москвы нашелся в сервисеАвтомобиль военкома Москвы нашелся в сервисе
Последние новости
Подгружаем последние новости