Владельцы ГБО сократили потребление автогаза

По данным операторов топливного рынка, из-за карантина, введенного в Украине в связи с пандемией COVID-19, продажи автогаза на АЗС снизились на 20-30%. То есть владельцы автомобилей с ГБО стали меньше ездить.

В марте наблюдалось заметное сокращение продаж автогаза по всей Украине. Но не во всех украинских регионах это проходило равномерно. В среднем продажи сжиженного газа в марте снизились на 20% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. В некоторых регионах – на 30%.

Эксперты прогнозируют, что в апреле владельцы автомобилей с ГБО будут тоже не так часто заправляться, как было год назад. Причина – карантин. Так, если в апреле 2019 года в рознице продали 154,6 тыс. тонн автогаза, то в апреле 2020 году, согласно прогнозам, эта цифра составит 130–135 тыс. т.

Между тем, за минувший уик-энд розничные сети снизили цену сжиженного газа на 10–50 копеек за литр. Сейчас средняя цена этого топлива для машин составляет 9,82 грн за литр.

Дешевле всего заправить автомобиль с ГБО можно в сетях "Авантаж 7" и Glusco – 8,55 и 8,95 грн за литр соответственно. Дороже всего – на станциях SOCAR, где за автогаз просят 10,82 грн за литр.