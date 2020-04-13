Renault выкатит серийный электрокроссовер осенью.

Компания Renault анонсировала осеннюю премьеру «батарейного» кроссовера. Она намечена на октябрь с последующим запуском европейских продаж весной 2021 года. Парижский автосалон отменен, так что мероприятие в любом случае будет посвящено исключительно одной машине.

Дизайн и концепцию подсказывает прототип Renault Morphoz (на фото), показанный в начале года. У него специально разработанная для электрокаров платформа CMF-EV и 700-километровый запас хода на одной зарядке. А еще изменяемые габариты: длина варьируется от 4400 до 4800 миллиметров, колесная база – от 2730 до 2930 миллиметров. Мощность – 217 л.с., и вот она единственный параметр, имеющий шансы сохраниться на товарной машине.

Сейчас у Renault в линейке есть несколько электромобилей, но паркетника среди них нет. Упор сделан на малолитражки (Twizy, Zoe, Twingo Z.E.) и коммерческий сегмент (Kangoo Z.E.). Однако сочетание кроссовера с «зеленой» силовой установкой выходит в автомобильном мире на первый план, и Renault не станет стоять в стороне.

Renault выкатит серийный электрокроссовер осенью

Это случилось бы на Парижском автосалоне, не будь он отменен. Вероятно, премьера состоится онлайн или в рамках специального мероприятия для прессы.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Renault.

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