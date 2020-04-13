На заправках продолжает дешеветь автогаз

На заправках продолжает дешеветь автогаз

На выходные (11–13 апреля) розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10–50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цена автогаза на станциях ОККО и WOG снизилась на 28 коп./л и 31 коп./л соответственно. Glusco снизила цены на 50 коп./л, до 8,95 грн/л, а UPG — на 30 коп./л, до 9,50 грн/л.

Цены газа в консолидированной сети АЗС группы "Приват" снизились в среднем на 4–6 коп./л, до 9,24 грн/л. "Авантаж" понизила цену на 20 коп./л, в среднем до 8,55 грн/л.

Такие сети как Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, Marshal, Mango и Motto опустили цены на 10–30 коп./л.

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до 115 долл./т, а стоимость оптовых партий продукта в начале апреля достигла 9500 грн/т. На прошлой неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8–9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около 255 долл./т, в то время как сегодняшняя спотовая цена — около 100 долл./т.

МинПром по материалам enkorr

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТПЗакарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Ryanair после банкротства Ernest Airlines разрешили летать из Италии в УкраинуRyanair после банкротства Ernest Airlines разрешили летать из Италии в Украину
Коронавирус не помеха: в Украине возобновили работу автосалоныКоронавирус не помеха: в Украине возобновили работу автосалоны
Украину может захлестнуть волна дешевых б/у авто из СШАУкраину может захлестнуть волна дешевых б/у авто из США
КРАЗ створив унікальний спецавтомобільКРАЗ створив унікальний спецавтомобіль
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине продолжает дешеветь автогазВ Украине продолжает дешеветь автогаз
Автогаз продолжает дешеветь на заправкахАвтогаз продолжает дешеветь на заправках
“Укртрансбезопасность” продолжает игнорировать работу на весовых комплексах при въездах в Киев“Укртрансбезопасность” продолжает игнорировать работу на весовых комплексах при въездах в Киев
Бензин и дизтопливо должны подешеветь на 2-3 гривныБензин и дизтопливо должны подешеветь на 2-3 гривны
Аккумуляторы для электрокаров могут подешеветь практически вдвое к 2022 годуАккумуляторы для электрокаров могут подешеветь практически вдвое к 2022 году
Skoda продолжает по частям раскрывать кроссовер Kamiq.Skoda продолжает по частям раскрывать кроссовер Kamiq.
Средняя цена на автогаз в Украине превысила 16 грнСредняя цена на автогаз в Украине превысила 16 грн
Средняя цена на автогаз превысила отметку 15 грн/литрСредняя цена на автогаз превысила отметку 15 грн/литр
"Укрзализныця" продолжает ремонт путей в Одесской области"Укрзализныця" продолжает ремонт путей в Одесской области
Украинские сети АЗС повысили цены на автогазУкраинские сети АЗС повысили цены на автогаз
Последние новости
Подгружаем последние новости