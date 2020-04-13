На Оболони для строительства съездов с будущей развязки на улице Богатырской сносят гаражи (фото, видео)
В Киеве на месте будущей дорожной развязки на пересечении улицы Богатырской с будущей Большой окружной дорогой приступили к демонтажу гаражей. Часть гаражей уже снесено.
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Согласно сообщению, в районе улиц Озерной и Богатырской начали сносить гаражи. Демонтаж происходит с целью освобождения территории для строительства съездов развязки на пересечении улицы Богатырская с Большой окружной дорогой.
Как сообщается, часть гаражей уже демонтирована и сейчас там сортируется хлам из этих гаражей.
Напомним, недавно в районе строящейся транспортной развязки будущей Большой окружной дороги на улице Богатырской открыли движение транспорта по двум полосам в обе стороны.
Отметим, что власти Киева обещают завершить строительство Большой Окружной дороги на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской к концу 2021 году. На это строительство в городском бюджете-2020 предусмотрено 500 млн гривен. Общая сметная стоимость проекта составляет 1,12 млрд гривен.
С ноября 2019 года в Киеве открыли движение по новому участку Большой Окружной дороги с выездом на реконструированную улицу Семьи Кульженко (распоряжение КГГА от
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