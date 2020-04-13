На Оболони для строительства съездов с будущей развязки на улице Богатырской сносят гаражи (фото, видео)

В Киеве на месте будущей дорожной развязки на пересечении улицы Богатырской с будущей Большой окружной дорогой приступили к демонтажу гаражей. Часть гаражей уже снесено.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Життя Мінського масиву – Оболонський район” в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, в районе улиц Озерной и Богатырской начали сносить гаражи. Демонтаж происходит с целью освобождения территории для строительства съездов развязки на пересечении улицы Богатырская с Большой окружной дорогой.

Как сообщается, часть гаражей уже демонтирована и сейчас там сортируется хлам из этих гаражей.

Напомним, недавно в районе строящейся транспортной развязки будущей Большой окружной дороги на улице Богатырской открыли движение транспорта по двум полосам в обе стороны.

Отметим, что власти Киева обещают завершить строительство Большой Окружной дороги на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской к концу 2021 году. На это строительство в городском бюджете-2020 предусмотрено 500 млн гривен. Общая сметная стоимость проекта составляет 1,12 млрд гривен.

С ноября 2019 года в Киеве открыли движение по новому участку Большой Окружной дороги с выездом на реконструированную улицу Семьи Кульженко (распоряжение КГГА от 30.10.2019 года № 1896 ). Однако, как сообщили в КГГА, после этого работы на объекте приостановили из-за того, что предусмотренные ассигнования на 2019 год исчерпались.

Ранее KV сообщала, что по словам мэра Киева Виталий Кличко, длина проезда на участке Большой Окружной дороги на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской – около 2 км. А первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявлял, что продление Большой окружной дороги до улицы Богатырской частично разгрузит улицу Елены Телиги и развязку возле станции метро “Почайная”.