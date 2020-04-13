Автомобиль полиции сбил насмерть пешехода в Киеве

Погибший перебегал оживленное шоссе в неположенном месте.

Вечером в воскресенье, 13 апреля, в Киеве служебный автомобиль полиции сбил насмерть пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля Skoda Octavia произошло в 21:20 на Харьковском шоссе.

"Предварительно было установлено, что водитель служебного автомобиля двигался по шоссе в направлении улицы Фанерной, а тем временем пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу", - рассказали в полиции.

Аварию оформили патрульные полицейские и следователи киевского главка, а расследовать ее будут следователи Государственного бюро расследований.

Напомним, что на выходных в Ровенской области в ДТП погиб житель Закарпатья Атилла Горват, известный как "король контрабанды" по прозвищу Доки.

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