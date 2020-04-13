В Украине продают б/у автомобили по цене смартфона

Государственный онлайн-аукцион Open Market выставил на продажу дешевые б/у автомобили, которые раньше по решению суда были конфискованы. Возможно, на них найдутся свои покупатели…

ВАЗ 21063 синего цвета 1983 года выпуска продают за 5 550 грн. Автомобиль находится в очень плохом состоянии. Кузов сильно пострадал от коррозии. Заметны следы ремонтных работ.

ВАЗ 2101 1974 года продают за 6 300 грн. На кузове есть коррозия. Технического паспорта у этого автомобиля нет. Какой у него пробег – не известно.

ВАЗ 2108 1989 года выпуска продают за 8 551 грн. Правда, у этого автомобиля нет технической документации и ключа. В салоне нет руля. Видны многочисленные следы коррозии.

Opel Omega 1990 года выпуска можно купить за 16 583 грн. Правда, не понятно, в каком состоянии находится этот автомобиль, так как капот и двери заблокированы, а ключей нет. Технической документации тоже нет.

Open Market предлагает купить и другие б/у автомобили по цене смартфона. Конечно, их состояние очень плохое, но возможно кому-то такие машины пригодятся…