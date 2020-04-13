Илон Маск пояснил причину наличия камеры в салонах автомобилей Tesla

Илон Маск пояснил причину наличия камеры в салонах автомобилей Tesla

Когда Tesla представила Model 3, она оснастила автомобиль стандартной камерой в зеркале заднего вида, которая была обращена в салон. Прошло почти 3 года с тех пор, как компания отправила автомобиль в производство, и эта камера, которая входит в обязательную комплектацию всех Model 3, оставалась незадействованной.

Tesla ещё не реализовала функцию, использующую эту камеру, но в обновлении программного обеспечения однажды упоминалось, что она связана с автопилотом и некоей сетью Tesla Network, которая, как предполагается, станет новым парком роботакси, управляемых компанией.

Существует предположение, что Tesla может использовать камеру для контроля внимания водителя при использовании автопилота (отсюда отсылка к автопилоту в ПО), а также контролировать пассажиров в общем парке самоходных автомобилей, чтобы не допустить вандализма (отсюда и отсылка к Tesla Network).

В прошлом году исполнительный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что камера будет активирована вместе с запуском парка роботакси. Теперь руководитель подтвердил, что её основное назначение — предотвращать вандализм со стороны пассажиров, когда их перевозят автомобили:

Correct

— Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2020

Идея состоит в том, что камера будет записывать салон во время поездок автомобилей, входящих в сеть Tesla Network, чтобы не было никаких лишних проблем. Интересно, что публика также получила первое представление об угле обзора камеры благодаря разработчикам из Tesla:

The mystery of the model3 in-cabin "selfie" cam is slowly clearing.
huge thanks to @davidhooperr for performing a bunch of research and providing the car.
The images are not perfect but at least we get the idea of the coverage now. pic.twitter.com/r447lQZX8u

— green (@greentheonly) April 12, 2020

Камера обеспечивает приличный широкоугольный обзор всего салона Tesla Model 3. И хотя мы теперь знаем точный вариант использования камеры, который компания предусмотрела изначально, изучаются и другие возможные варианты её применения. В прошлом господин Маск упоминал, что не против идеи использования камеры, чтобы позволить водителям и пассажирам записывать себя при использовании новой функции Караоке, добавленной в обновлении V10.

Также в прошлом году Tesla подала заявку на патент, описывающий распознавание пассажиров и автоматическую персонализацию настроек под них — для этого тоже может использоваться камера. Также предлагается, что Tesla реализовала возможность использования камеры для защиты от взломщиков, несанкционированно проникающих в салон автомобиля. И, конечно, остаётся простор для старой доброй паранойи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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