Илон Маск пояснил причину наличия камеры в салонах автомобилей Tesla

Когда Tesla представила Model 3, она оснастила автомобиль стандартной камерой в зеркале заднего вида, которая была обращена в салон. Прошло почти 3 года с тех пор, как компания отправила автомобиль в производство, и эта камера, которая входит в обязательную комплектацию всех Model 3, оставалась незадействованной.

Tesla ещё не реализовала функцию, использующую эту камеру, но в обновлении программного обеспечения однажды упоминалось, что она связана с автопилотом и некоей сетью Tesla Network, которая, как предполагается, станет новым парком роботакси, управляемых компанией.

Существует предположение, что Tesla может использовать камеру для контроля внимания водителя при использовании автопилота (отсюда отсылка к автопилоту в ПО), а также контролировать пассажиров в общем парке самоходных автомобилей, чтобы не допустить вандализма (отсюда и отсылка к Tesla Network).

В прошлом году исполнительный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что камера будет активирована вместе с запуском парка роботакси. Теперь руководитель подтвердил, что её основное назначение — предотвращать вандализм со стороны пассажиров, когда их перевозят автомобили:

Идея состоит в том, что камера будет записывать салон во время поездок автомобилей, входящих в сеть Tesla Network, чтобы не было никаких лишних проблем. Интересно, что публика также получила первое представление об угле обзора камеры благодаря разработчикам из Tesla:

The mystery of the model3 in-cabin "selfie" cam is slowly clearing.

huge thanks to @davidhooperr for performing a bunch of research and providing the car.

The images are not perfect but at least we get the idea of the coverage now. pic.twitter.com/r447lQZX8u

— green (@greentheonly) April 12, 2020