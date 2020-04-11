В сети показали редкостный Rolls-Royce, который был покинут посреди улиц несколько лет назад.

В сети зачастили появляться истории с просто брошенными авто. Их часто находят в заброшенных гаражах, сараях и даже теплицах. И если вас удивляет то, как можно просто оставить свою машину и забыть о ней, то лучше присядьте, ведь далеко не редко брошенными оказываются именно дорогие и раритетные авто.

Да, вы не ослышались, в сети большое количество историй о том, как в гаражах был найден тот или иной автомобиль, который сегодня на даже вторичном рынке будет стоить сотни тысяч долларов. Действительно, удивлению таким историям нету предела, и в сети появилась очередная такая. Героем сей истории стал редкостный автомобиль, который оценивается в более чем пол миллиона долларов.

Фото эксклюзивного Rolls-Royce было сделано в Нигерии. Это уникальный Rolls-Royce кабриолет, который просто стоит на улице одного из городов и гниет. На фото очевидные признаки того, что этот автомобиль никому не нужен, ведь на нем толстый слой пыли, колеса спущены, а некоторых деталей автомобиля на нем уже не найти. В сети провели целое расследование, дабы узнать почему один из самых дорогостоящих автомобилей оказался никому не нужным и удалось кое-что выяснить.

Выяснилось, что фотография данного Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe была сделана на улице города Лагос и более того, снимку уже несколько лет. Никому не нужный автомобиль обнаружили еще в 2018 году, и уже тогда он стоял там довольно долгое время. В сети даже попытались выяснить, кому принадлежит этот автомобиль. По некоторым данным, владелец эксклюзивного Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe жив и здоров, но он обанкротился. Он собирался продать этот автомобиль, но по каким-то причинам он не сделал этого до сих пор. Само собой, этот автомобиль так и привлекает внимание мошенников. После того, как кто-то интересуется покупкой автомобиля, с ними связывается ненастоящий владелец и предлагает символическую цену за него.